Nerdpool.it - Orlando Bloom potrebbe tornare in Pirati dei Caraibi? Ecco cosa sappiamo

Leggi su Nerdpool.it

ha aperto alla possibilità dinei panni di Will Turner in un futuro capitolo didei. In una recente intervista con Entertainment Weekly, l’attore ha parlato del reboot in fase di sviluppo e della possibilità di riprendere il suo storico ruolo:“Ho sentito che il produttore Jerry Bruckheimer è piuttosto entusiasta del progetto. È stata un’esperienza folle e divertente, quindi mai dire mai.”Tuttavia,ha anche ammesso che non è una sua priorità al momento:“Non ci ho mai pensato davvero. Sono felice di aver fatto parte di qualche sembra resistere alla prova del tempo, ed è unamolto bella.”Un ritorno possibile, ma complicatoè stato uno dei protagonisti della trilogia originale didei, insieme a Johnny Depp e Keira Knightley.