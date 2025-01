Ilfattoquotidiano.it - Meloni indagata, Santoro a La7: “In nessun altro paese esisterebbe mai un premier che dice impunemente tutte quelle sciocchezze”

“Io penso che in Italia siamo veramente messi male dal punto di vista dell’informazione, perché un presidente del Consiglio che puòdire questenon sarebbe possibile in“. Così a Dimartedì (La7) Michelecommenta il video diffuso da Giorgiasul fascicolo aperto dalla Procura di Roma nei suoi confronti.“Quella della Procura – spiega il giornalista – è un atto assolutamente dovuto, a meno che in questo, oltre alla magistratura, non vogliamo abolire anche le leggi. Si sta montando un caso come se si fosse trattata di una scelta politica, quando invece era una situazione assolutamente necessaria, obbligata, non si poteva fare diversamente. E questa cosa va detta ad altissima voce”.stigmatizza i telegiornali del servizio pubblico perché insinuano il sospetto che ci sia un complotto della magistratura contro il governo