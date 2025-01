Ilfattoquotidiano.it - Meloni indagata per il caso Almasri, l’avvocato Li Gotti: “Il mio esposto? Nessun complotto, mai parlato con Prodi. E il governo mente”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Luigi Liresplinge le accuse dipiovute al suo indirizzo. Dopo l’avviso di garanzia recapitato alla premier Giorgia, al sottosegretario con delega ai servizi Alfredo Mantovano, ai ministri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, ilaveva subito puntato il dito sul legale., infatti, è autore dell’che ha spinto la procura di Roma a iscrivere i vertici dell’esecutivo nel registro degli indagati per ildel rimpatrio in Libia del torturatore libicoa bordo di un volo di stato.“, scelta giudiziaria” –lo aveva definito “ex politico di sinistra molto vicino a Romano, conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi”. Una definizione che evocava quindi undella sinistra.