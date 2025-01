Secoloditalia.it - “Meloni esibizionista di borgata”: Li Gotti, l’avvocato smascherato dai suoi post contro il premier

di”. Ecco una delle tante cose che scriveva sui socialLuigi Li. Come sappiamo, dietro all’eso sul caso Almasri che ha portato la Procura di Roma a indagare laGiorgiae altre figure apicali del governo, c’è lui. 77 anni, avvocato penalista originario di Crotone. Un passato remoto nell’Msi per poi virare decisamente a sinistra: dopo un periodo dipietrista, Romano Prodi lo scelse come sottosegretario alla Giustizia. Facendo una ricerchina è curioso leggere isu X che fanno ben capire il suo tipo di avversione politica verso lae il governo di centrodestra. “Politici prolifici di soluzioni ‘geniali’ quando sono all’opposizione e insignificanti quando sono al governo. Un esempio? Giorgia”, è uno degli attacchi di Lidatato 31 gennaio 2017.