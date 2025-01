Lanazione.it - “Maggiore sicurezza in Piazza Mazzini!”

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Il Pd di Montevarchi chiedeine ha presentato, oggi, una interrogazione in consiglio comunale a Montevarchi. Il Partito Democratico ha sottolineato che, negli ultimi tempi, sono giunte numerose segnalazioni dei cittadini su situazioni di disagio e preoccupazione legate a episodi di vandalismo, comportamenti incivili e presunte attività illecite in quell'area. "Garantire lae il decoro urbano nei luoghi pubblici è una delle priorità per assicurare la qualità della vita e la serenità della comunità - hanno detto i consiglieri comunali e la segretaeria del partito - Considerato che l’amministrazione comunale ha il dovere di vigilare e intervenire tempestivamente per prevenire situazioni che possano compromettere lapubblica, è necessario rafforzare le misure di controllo e sensibilizzazione nelle aree urbane più sensibili, anche attraverso il coinvolgimento delle forze dell’ordine, della polizia municipale e dei cittadini".