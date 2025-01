Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gombauld il migliore, Barford tiene botta. Cheatham non punge. Serataccia per Grant

Leggi su Sport.quotidiano.net

Jaylen(21 minuti, 4/7 da 2, 2/6 da 3, 1/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 15 punti) Con Winston imbrigliato si deve prendere maggiori responsabilità. Viaggia a corrente alternata ma in difesae in fase offensiva. Voto 6.5 Filippo GALLO (3 minuti, 1 recuperata, 0 punti) Breve comparsata. N.G. Cassius WINSTON (27 minuti, 1/4 da 2, 1/2 da 3, 0/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 5 assist, 5 punti) Ovviamente i difensori del Tenerife gli dedicano attenzioni particolari. Però non è che faccia molto per liberarsi dalla ragnatela. Ed essendo il faro offensivo della squadra, francamente ci aspettavamo più incisività. Voto 5 Mouhamed FAYE (16 minuti, 2/2 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 5 punti) Sono gare che gli servono per crescere.