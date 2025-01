Metropolitanmagazine.it - India, centinaia di feriti e almeno 12 morti durante il grande festival Kumbh Mela

In una fuga precipitosadi persone sono rimaste feriteil, in– il piùraduno religioso al mondo – mentre una folla di decine di milioni di indù si apprestava a fare il bagno nel Triveni Sangam, la confluenza sacra dei fiumi Gange, Yamuna e Saraswati. Famiglie in difficoltà si sono messe in fila fuori da un ospedale vicino chiedendo informazioni sui loro parenti scomparsi, i soccorritori hanno aiutato imentre la polizia cercava di gestire la folla. La ressa è partita dopo la rottura di una barriera, scatenando il panico. Non è ancora definitiva la conta deiné è stato ufficializzato dalle autorità se ci sarebbero vittime, anche se ci sarebbero10e la Reuters e i media locali riferiscono di testimoni che hanno visto diversi cadaveri vicino alla riva del fiume dove è avvenuto l’incidente.