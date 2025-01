Formiche.net - Il Piano Mattei punta l’Etiopia. Italia partner per la digitalizzazione

Leggi su Formiche.net

Ilsta entrando davvero nel vivo, rafforzato dai partenariati strategici che le articolazioni del governo stanno sottoscrivendo. Un preciso impegno declinato fin dall’insediamento dal ministro Anna Maria Bernini, titolare del dicastero dell’Università e della Ricerca che ha fatto dell’internazionalizzazione una delle sue stelle polari.La missione in Etiopia, da dove il ministro e senatrice di Forzaè appena tornata, si colloca esattamente in questo solco. Come già anticipato da Formiche.net, la due giorni è stata particolarmente densa di impegni ed è la quarta visita che il ministro compie in Africa dopo le tappe in Sudafrica, Algeria, Marocco, Tunisia (Paesi, questi ultimi tre con i quali sono stati firmati altrettanti Memorandum of Understanding) e in Libia, dove è stata sottoscritta una dichiarazione d’intenti.