I trattori tornano in piazza Metà delle aziende chiuse | Vogliamo lo stato di crisi

Il 2024 èarchiviato come un anno da dimenticare nel mondo dell’agricoltura, con raccolti scarsi e imprese in difficoltà. Per questo motivo, a quasi dodici mesi di distanza dal momento in cui iavevano invaso le più grandi città della provincia, gli operatori sono tornati in. Da ieri mattina oltre una ventina di loro è in presidio nei pressi del casello autostradale sulla Torino-Piacenza. "Intendiamo restare qui una settimana – ha spiegato Enrico Chioetto, uno dei portavoce del presidio di Casteggio –, se non ci arriveranno risposte prima". Attraverso l’associazione Riscatto agricolo chiedono lodia livello nazionale perché "mentre l’agroalimentare italiano (in mano a lobbies e multinazionali) cresce, le piccole e medie imprese dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca si impoveriscono e il Paese perde la sua sovranità alimentare".