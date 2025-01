Unlimitednews.it - Firmato il nuovo contratto degli statali, 165 euro di aumento

ROMA (ITALPRESS) – È arrivata la firma definitiva al rinnovo delnazionale del pubblico impiego nelle cosiddette funzioni centrali. Si tratta di circa 195 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L’accordo finale è stato siglato da Cisl, Confsal Unsal, Flp e Confintesa, mentre hanno ribadito il proprio no Cgil, Uil e Usb (u-esse-bi).L’medio in busta paga sarà di 165lordi, con il riconoscimento di arretrati una tantum per circa mille. Ilprevede numerose novità sul piano organizzativo, per agevolare l’attuazione delsistema di classificazione del personale. In via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi ai cittadini, l’orario di lavoro potrà scendere a 36 ore settimanali, su base volontaria.