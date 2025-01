Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, Lewis Hamilton si schianta contro le barriere: finisce male il secondo giorno di test a Barcellona

la seconda giornata disulla. Il pilota britannico ha perso illlo della Rossa e si ètoledel circuito di Montmelò, a, dove sono in corso i, al suoapproccio con la vettura di Maranello, stava guidando ladella scorsa stagione, la SF-23, nell’ambito dei ‘ing Previous Cars’ messi a disposizione dal regolamento.quanto appreso, il sette volte campione del mondo non ha avuto conseguenze. Danni invece alla vettura.Dopo i primi giri effettuati sulla pista di Fiorano, in Catalogna da ierie Charles Leclerc stanno girando in Catalogna sulla vecchia monoposto per riprendere confidenza con la Formula 1, dopo lo stop invernale. Ii proseguiranno fino al 30 gennaio. Poi quasi un mese di pausa, prima deiufficiali in programma in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.