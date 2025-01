Cityrumors.it - Emis Killa indagato: l’accusa è associazione a delinquere | Un arsenale in casa e soldi in contanti. Andrà a Sanremo

Leggi su Cityrumors.it

Undi armi eina non finire:è sotto indagine. Ma al Festival lo vedremo lo stessoIn gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Demoni”,proprio in queste ore si trova al centro di un’indagine della Procura di Milano, che sta approfondendo le attività criminali legate agli ultras di Milan e Inter. A riportarlo è il Corriere della Sera, che rivela anche che peral momento le accuse sono quelle di: il punto della situazione.Uninin(cityrumors.it / ansafoto)Per quanto, al momento, la sua partecipazione al Festival di Sanremo non sembri a rischio, il futuro diè comunque incerto: le indagini, infatti, hanno portato alla scoperta di undi armi nella sua abitazione, perquisita il 30 settembre 2024.