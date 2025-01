Romadailynews.it - Cultura: oltre 120 mila visitatori in soli due mesi per il nuovo Museo del Corso – Polo museale

Oltre 120 mila visitatori in soli due mesi per il nuovo Museo del Corso – Polo museale, la nuova istituzione culturale voluta e promossa da Fondazione Roma, con le visite alla Collezione permanente e all'Archivio storico di Palazzo Sciarra Colonna e per la Crocifissione bianca di Marc Chagall, esposta a Palazzo Cipolla dal 27 novembre 2024 al 27 gennaio 2025. Tra i visitatori dell'opera, figura anche Papa Francesco, che ha potuto ammirare il capolavoro con una visita a sorpresa, in occasione dell'Immacolata Concezione. "Chagall a Roma – la Crocifissione bianca, continua a rappresentare uno degli eventi culturali piu' rilevanti del Giubileo, ha avuto soprattutto un ruolo simbolico e spirituale per il messaggio di evangelizzazione e di difesa della dignita' di ogni individuo. Lo testimonia anche la visita di Papa Francesco venuto ad ammirare l'opera, tra le sue preferite proprio per il messaggio di unita' tra culture religiose che ispira – ha dichiarato Franco Parasassi, Presidente di Fondazione Roma – Il Museo del Corso, inaugurato a fine novembre, sta riscuotendo un grande successo.