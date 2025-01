Ilgiorno.it - Crisi Candy, la bozza d’accordo con Haier al voto di impiegati e operai

Brugherio (Monza), 29 gennaio 2025 - Da inizio pomeriggio i dipendentisono riuniti in assemblea per valutare ladi accordo presentata da Fim e Fiom e Uilm dopo l’incontro con l’azienda. I sindacati entrano nel dettaglio del piano di trasformazione di“per evitare la chiusura definitiva e garantire una prospettiva di continuità lavorativa”. Il gruppo asiatico investirà dai 6 ai 9 milioni di euro sulla trasformazione delle linee, hanno fornito garanzie occupazionali per 110 addetti oggi in produzione e avvieranno percorsi di formazione per chi farà parte della transizione. La fabbricadi Brugherio Brugherio diventeràEurope Service Hub, punto di riferimento per i ricambi della multinazionale a livello Ue. Dopo il cambiamento, la fabbrica disporrà di una capacità di stoccaggio di circa 50mila posti pallet, distribuiti su un’area di 44mila metri.