Lapresse.it - Consiglio regionale Marche, l’ordine del giorno per martedì 4 febbraio

Leggi su Lapresse.it

Seduta delconvocata per, a partire dalle ore 10. Aldel, dopo le interrogazioni, la proposta di atto amministrativo per l’elezione di una componente nella Commissioneper le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria. Previsto anche l’esame della proposta di deliberazione per il rinnovo della presentazione di una proposta di legge da inviare alle Camere in materia di organizzazione territoriale dei Tribunali e degli Uffici del Pubblico ministero. Iscritte alcune proposte di legge in termini di Regolamento interno, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in streaming sulla pagina istituzionale deldelledelper1) Interrogazioni a risposta immediata.