Dailymilan.it - Champions League Milan, la sfida con la Dinamo Zagabria vale una fortuna per Gerry Cardinale. Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

Laentra nel finale della fase a gironi e ilaffronta lain una gara cheoro perUna partita da tredici e passa milioni di euro. Quella contro lanon sarà una gara qualunque per il, bensì una di quelle sfide che può cambiare davvero l’intero esito di una stagione di alti e bassi. Mercoledì 29 gennaio, infatti, i rossoneri si giocano l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione europea.Battendo la formazione croata, i rossoneri potranno evitare i playoff, ma soprattutto portare a casa una cifra davvero rilevante, che potrebbe anche finanziare l’arrivo di Santiago Gimenez dal Feyenoord (obiettivo numero uno per l’attacco): stiamo, infatti, parlando di ben 13,1 milioni di euro., gli ottavi di finale sono alla portata e laallaoro! View this post on InstagramA post shared by daily