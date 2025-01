Gamberorosso.it - Capodanno Cinese a Roma. Ecco dove festeggiare l'Anno del Serpente nella Capitale

Come a Milano, anchei festeggiamenti per l'inaugurazione dell'delsi aprono il 29 gennaio e durano circa due settimane, coinvolgendo i quartieri storicamente multietnici (come Esquilino e Tuscolano) ma anche zone più o meno "periferiche"l'offerta internazionale sta trovando nuove interessanti espressioni (Ostiense da anni oppure Torpignattara). Il clou dello spettacolo si svolgerà dal 7 al 9 febbraio ai Giardini Nicola Calipari in piazza Vittorio Emanuele II, una tre giorni di esibizioni, spettacoli, danze tipiche e degustazioni. Da non perdere, sabato 8 alle 17, il Festival deldella Comunità, e domenica 9 dalle 10 alle 14 la parata di draghi e le danze del leone. Sul fronte ristorazione, la tradizione culinaria della terra del drago è ormai egregiamente onorata anche al'offerta è sempre più diversificata e ricca di sfaccettature, culturalmente allineata alla varietà della gastronomia