Sport.periodicodaily.com - Bologna-Como: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I rossoblù vanno a caccia di un piazzamento europeo, mentre i lariani faticano a staccarsi dalla zona retrocessione.si giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù non mollano la presa e continuano a tallonare la zona Europa, distante tre punti e con una partita da recuperare. La squadra di Italiano è in gran forma tanto da essere imbattuta da quattro partite durante le quali sono arrivati tre pareggi ed una vittoria.I lariani, invece, sono sempre invischiati nella lotta per non retrocedere, con 22 punti e due sole lunghezze di vantaggio sulla zona rossa. Gli uomini di Fabregas hanno perso due delle ultime tre gare e in trasferta non vincono da quattro mesi.