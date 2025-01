Ilrestodelcarlino.it - Antoniano e Cna, via al progetto: "A lezione per creare un’impresa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per aiutare le persone fragili che vogliono aprire la loro attività a Bologna,e Cna hanno dato il via al‘Fili di speranza’. Con il finanziamento della Fondazione Impresasensibile Ets, l’iniziativa vuole, attraverso una formazione, insegnare ai partecipanti come si fa impresa e favorire l’inclusione lavorativa. "In un contesto di crescita della povertà, il più importante è l’accompagnamento – spiega frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’–. Dal 2023, il numero di persone che vengono quotidianamente alla mensa è doppiato. Da 120 persone, sono ormai 250 a beneficiare del nostro aiuto, fino a 300 nei week-end. Nel 2024, in totale sono 3.000 individui che hanno frequentato la nostra mensa, erano 600 prima del covid". Questa la situazione che ha spintoad avviare, nel 2021, i percorsi di autoimprenditorialità e accompagnamento per cittadini vulnerabili.