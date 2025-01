Ilgiorno.it - Addio a Romolo Mantovani: l’89enne era stato investito sulle strisce da un autobus a Monza

Leggi su Ilgiorno.it

Cinisello Balsamo – Ieri i funerali, ora il momento delle indagini e della riflessione., 89 anni, titolare di una storica e omonima scuola guida di Cinisello Balsamo, morto dopo gli esiti di un tragico incidente stradale a. Risale tutto alla mattina del 15 dicembre scorso. Ore 9.20. Quartiere San Fruttuoso, via Risorgimento 4, a, a due passi dalla chiesa parrocchiale e dalla casa di. L’anziano, che cammina con le stampelle, sta attraversando la strada in prossimità della rotatoria, èpedonali. Sembrerebbe tutto tranquillo, ma in quel momento arriva anche undella Net (Nord est trasporti). L’autista non si accorge della presenza dell’anziano, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, e lo urta. L’uomo cade a terra e finisce con le gambe sotto le ruote dell’