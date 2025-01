Cinemaserietv.it - A Knight Of The Seven Kingdoms, George R.R. Martin loda lo spinoff de Il trono di spade: “Adattamento fedele”

Attraverso un lungo post sul suo blog,R. R.hato senza mezzi termini AOf The, tratto dall’omonima novella, ambientata nel mondo deldi, un secolo prima degli eventi del primo romanzo, con protagonisti Dunk e Egg, un aspirante cavaliere e il suo scudiero: lo scrittore ha rivelato di aver visto la serie in anteprima, definendola undecisamenteEcco il testo tradotto dell’intervento di, direttamente da Not A Blog“AOf The, per cominciare. È fatta. Ira e il suo team hanno concluso la prima stagione mesi fa e sono passati direttamente alla post-produzione. Ho visto tutti e sei gli episodi (gli ultimi due ancora in versione provvisoria, lo ammetto) e li ho adorati. Dunk e Egg sono sempre stati tra i miei personaggi preferiti, e gli attori che abbiamo trovato per interpretarli sono semplicemente incredibili.