Ilfattoquotidiano.it - Umberto Tozzi: “Fumare hashish mi ha fatto molto male, mai più. Nelle mie compagnie c’era anche chi si bucava o chi faceva rapine in banca. L’ho scampata”

Dopo la pausa nataliziaha ripreso a girare con il suo “L’ultima Notte Rosa The Final Tour”, la tournée mondiale con cui dà il suo addio alla scena live. Una carriera costellata di successi edi un importante riscontro internazionale. In Franciaè soprannominato “Monsieur Ti amo”.Com’è scoppiata la bolla della popolarità? “I deejay della Costa Azzurra avevano iniziato a passare il branodiscoteche e piaceva. – ha raccontatoa Il Corriere della Sera – Il capo del reparto promozione della Cbs francese, uno spagnolo trapiantato a Parigi che si chiamava Manolo Diaz, mi fece vedere un telegramma dell’allora presidente: ‘non vendera? mai una copia in Francia’. ‘Ti amo’ arrivo? a un milione e mezzo di copie”.Una vita sempre in giro per il mondo: “Due aerei al giorno.