Ue: Rocca incontra Fitto, flessibilita' e sussidiarieta' per sfide future della coesione

sono principi cardinestrategia messa in campo dalla Regione Lazio per rispondere alla. Lo ha ribadito questo pomeriggio, il presidente, Francesco, intervenendo, nella sedeCommissione europea, all’incontro con il vicepresidente esecutivoCommissione europea e commissario per lae le riforme, Raffaele, nell’ambito dell’iniziativa “EuRegions4cohesion”, promossa da 144 regioni europee di 17 Stati membri, per poter discutere del futuropolitica dipost 2027.e’ stato accompagnato dalla vicepresidente Roberta Angelilli e dall’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini.L’appuntamento “ha dato la possibilita’ di aprire un dialogo serio e mirato per poter iniziare il lavoro che portera’ alla definizione delle risorse da destinare alla nuova Politica diUe 2028-2034 e che influira’ sulle nuove priorita’ emergenti in un quadro globale in rapida evoluzione, a partire dalla difesa e la sicurezza, la migrazione, l’allargamento, energia e cambiamento climatico”, si legge in una notaRegione Lazio.