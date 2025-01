Tragedia a Niscemi | morta bimba in un incidente stradale grave la mamma Feriti anche i fratellini

Leggi su Dayitalianews.com

L’impatto è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina (28 gennaio) alle porte del comune Nisseno sulla provinciale 11. Unadi 9 anni ha perso la vita e la madre è ricoverata all’ospedale di Gela. Stando alle prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, l’auto dopo aver sbandato, si sarebbe schiantata contro un muretto.le alle porte di, in provincia di Caltanissetta. Unadi 9 anni ha perso la vita in unavvenuto sulla provinciale 11 tra Gela e. La madre della piccola, che era alla guida dell’auto, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Nell’sono rimastii duedella vittima. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare lama non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.