Svezia, la prima autostrada elettrificata

Le auto elettriche si potranno ricaricare mentre viaggiano. Quello che per ora è solo un progetto, che ha l’obiettivo di abbattere i limiti di autonomia e i costi delle batterie, dovrebbe diventare realtà proprio a partire da quest’anno, quando arriverà inil primo tratto al mondo di strada. Il progetto svedese dellarappresenta un modello innovativo per l’Europa nella transizione verso una mobilità sostenibile. Nello specifico, il sistema stradale elettrico Ers consentirà ai veicoli elettrici di ricaricarsi in movimento, consentendo di percorrere distanze maggiori tra le visite alle stazioni di ricarica. L’scelta è la E20, situata al centro delle principali città svedesi, Stoccolma, Göteborg e Malmö. Ma questa sarà solo laparte di un piano più grande che prevede oltre tremila chilometri di strade svedesi che otterranno il trattamento elettrico.