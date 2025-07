Calciomercato Inter Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic Henrique e Bonny! La situazione

Calciomercato Inter, dopo i primi tre colpi, i nerazzurri si concentrano sulle uscite per poter proseguire. La situazione di Taremi. Il mercato dell’ Inter ha giĂ visto l’arrivo di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny, ma la societĂ nerazzurra è intenzionata a fare il prossimo passo solo dopo aver completato un certo numero di cessioni. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la “missione uscite” è al centro delle attenzioni della dirigenza, che sta lavorando per alleggerire la rosa prima di concentrarsi su eventuali nuovi arrivi. Uno dei temi caldi in casa Inter è la situazione di Mehdi Taremi, il cui addio appare sempre piĂą imminente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione

In questa notizia si parla di: inter - taremi - colpi - sucic

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League.

Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare - Taremi si prepara in vista di Inter-Lazio. L’iraniano dovrebbe scalzare sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram.

Inter: Arnautovic non è ancora al meglio, Taremi favorito su Correa contro il Milan - Nonostante dalle prove di formazione della vigilia sembrava che Simone Inzaghi volesse giocarsi la semifinale di ritorno di Coppa Italia affidandosi.

Dopo Carboni, l'Inter sta per piazzare un altro giovane. Il figlio dell'ex centrocampista è pronto a firmare per la squadra belga Vai su Facebook

SI – Inter, due opzioni per la difesa. Attacco: appena parte Taremi arriva in nerazzurro…; L’Inter rifà l’attacco, primo regalo super per Chivu: Marotta incassa il sì del centravanti; Inter, Sucic può essere l'erede di Mkhitaryan: via libera di Oaktree, una differenza con Zielinski e Taremi.

SI – Inter, due opzioni per la difesa. Attacco: appena parte Taremi arriva in nerazzurro… - Il mercato dell'Inter, dopo i colpi Sucic, Luis Henrique e Bonny, proseguirà solo dopo un certo numero di cessioni ... Lo riporta fcinter1908.it

Fulham e Besiktas su Taremi: se parte lui, l'Inter si butta sul trequartista - Gli arrivi di Bonny e la conferma di Pio Esposito chiudono la permanenza dell'iraniano, che può salutare. gazzetta.it scrive