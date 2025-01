Ilrestodelcarlino.it - ’Sole e Baleno’ di Babina: "Storia divenuta leggenda"

Maria Soledad Rosas detta Sole e Edoardo Masseri detto Baleno morirono suicidi in carcere nel 1998 a pochi mesi di distanza l’una dall’altro e nello stesso giorno della settimana. Erano stati follemente innamorati ed avevano condiviso la lotta anarchica: erano stati imprigionati con l’accusa di eco-terrorismo durante le manifestazioni anti-Tav ma la Cassazione tre anni dopo li aveva prosciolti. Troppo tardi. La figura di Soledad sarebbe stata poi al centro di un film di Agostina Macrì ispirato al libro di Martin Caparròs. Pietro, teatrante colto e raffinato, è rimasto colpito da questa vicenda che riunisce le parabole di Giulietta e Romeo e Sacco e Vanzetti in un unico dramma in cui si ritrovano i grandi temi della tragedia: amore, morte, potere, ingiustizia, idealismo. È stato comunque un percorso lungo e faticoso quello che ha portato all’allestimento di S&B-Sole e Baleno in scena alla sala Salmon dell’Arena del Sole da martedì a domenica.