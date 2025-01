Davidemaggio.it - Simona Ventura verso L’Ignoto

Leggi su Davidemaggio.it

. Che ogni novità porti con sè un’incognita è cosa nota, in questo caso il mistero è duplice. Dopo avervi parlato dei casting, siamo in grado di svelarvi come sarà il nuovo prime time designato per l’autunno 2025 di Rai2. La traduzione del titolo originale è emblematica:. Si tratta di un format olandese del 2023, Het Onbekende, in cui i partecipanti accettano di prendere parte a un’avsenza conoscere dettagli sul programma, le regole del gioco o la data e l’ora di inizio. Da qui probabilmente deriva anche la segretezza che ha avvolto l’adventure game – almeno fino ad oggi – tale da alimentare rumors fuorvianti sul meccanismo.Come funziona il nuovo reality in lavorazione per Rai2 conI concorrenti sono divisi in due squadre: famosi e non famosi.