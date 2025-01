Lanazione.it - Sconcerto Arezzo, ambulanza che trasporta un paziente presa a bottigliate in strada

, 28 novembre 2025 –ad, un’che stavando unè statadi mira da alcuni giovani che gli hanno lanciato contro una bottiglia di birra e altri oggetti . È successo intorno alle ore 21 di ieri, lunedì 27 gennaio, in via della Faggiuola, vicino all’ospedale San Donato. A raccontare quanto accaduto è Luca De Franceschi, l’autista dell’della Croce Bianca di: “Stavo guidando, a un certo punto ho sentito un violento colpo, ho pensato di aver preso una buca, poi il collega mi ha detto che qualcosa aveva colpito il vetro mandandolo in frantumi. Mi sono assicurato che il, un anziano con l’ossigeno, stesse bene così come il mio collega e sono ripartito perché quello che contava era portare ilpresso la struttura di cura che lo attendeva e metterlo in sicurezza”.