Non è come credevi: la classifica delle città più visitate d'Italia ti stupirà

L’Italia è un paese che vive di turismo, sia per la presenza di siti storici incredibili che per il mare e le montagne. Se Roma è lapiù visitata del paese, quali sono le altre due che compongono il podio?Non è: lapiùti(Notizie.com)Roma è unaculle della cultura per tutto il mondo e attira milioni di turisti ogni anno, tanto più che quello appena iniziato è il Giubileo. Il Colosseo, i Fori Imperiali, Circo Massimo, Piazza Venezia, Piazza Navona, Fontana de’ Trevi, Trastevere, Testaccio e potremmo stare qui ancora per ore ad analizzare tutte le bellezze di questache sicuramente conquistano e ogni volta che le si osserva sono sempre più belle.Oggi però vogliamo raccontarvi da vicino le altre che vanno a formare altrettanto vivacemente il patrimonio storico e culturale del nostro paese e non solo.