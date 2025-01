Quotidiano.net - New York, prime retate anti-immigrati ordinate da Trump. La ‘sceriffa’ Kristi Noem in prima linea

New, 28 gennaio 2025 – Lecontro i migra Newsono iniziate. La segretaria agli interniha postato un video dalla Grande Mela nel quale ha annunciato l'arresto di un migrante accusato di vari reati. L'arresto sarebbe avvenuto nel Bronx. Proprio il nuovo segretario alla sicurezza internasi è unita alle autorità federali che all'alba hanno avviato un raid-clandestini a New, 53 anni, ha pubblicato sui social le immagini di lei con indosso la divisa dell'agenzia federale del controllo al confine mentre partecipa ai blitz nel Bronx. "In diretta di notte da New– ha scritto – io ci sono". Immagine pubblicata sul profilo X della segretaria agli interni Usa, 28 gennaio 2025. Lecontro i migra Newsono iniziate.