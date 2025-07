Juventus Femminile le date di inizio stagione | torna protagonista la The Women’s Cup

Importante giornata di annunci in casa Juventus che, oltre all’ ufficialitĂ di Modesto come nuovo Direttore Tecnico, ha dato anche le informazioni per la nuova stagione della formazione Next Gen ed anche per la Juventus Women. Anche le ragazze di Massimiliano Canzi sono infatti in procinto di iniziare la preparazione estiva, che le porterĂ all’avvio del campionato, passando anche per la “The Women’s Cup”, che nel 2024 è stato vinto proprio dalla Vecchia Signora. Il calendario della ripartenza. La Juventus Women ha annunciato i primi impegni tramite una nota ufficiale: “L’ Europeo in Svizzera sta entrando nel vivo – proprio domani, mercoledì 16 luglio, saranno diverse le bianconere impegnate nel primo quarto di finale del torneo che vedrĂ affrontarsi la Norvegia e l’Italia -, ma a Vinovo si inizia a pensare alla stagione 20252026. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Femminile, le date di inizio stagione: torna protagonista la “The Women’s Cup”

Women | Melissa Bellucci a titolo definitivo al Napoli Femminile La Juventus Women saluta Melissa Bellucci che si trasferisce a titolo definitivo al Napoli Femminile, dove ha già disputato – in prestito – la stagione 2024/2025. Marchigiana di Pedaso, in provinci Vai su Facebook

