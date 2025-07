Maresca premiato dopo la vittoria del Chelsea Infantino a Trump | È italiano La reazione di Donald

Il presidente della FIFA Gianni Infantino dava per certo che Donald Trump non avesse la minima idea di chi fosse l'allenatore del Chelsea campione del mondo: "Lui è italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Ma cosa sta facendo?”: Trump rimane sul palco durante la premiazione del Chelsea: l’imbarazzo di Infantino e dei calciatori – Video - “Non mi aspettavo che Trump sollevasse il trofeo con noi, ma credo che dimostri quanto sia importante il torneo”.

