Il Parroco a Borrelli | Non siamo ciò che dite non siamo camorristi

Tempo di lettura: < 1 minuto “Anche io, come Pastore di questa bella comunità, mi unisco alla preoccupazione del Comune di Santa Lucia di Serino per ciò che è accaduto, condannando tanto l’episodio di violenza quanto le espressioni utilizzate per descrivere il paese che servo e dal quale ricevo, come persona e come Parroco, affetto e cura”. Così il Parroco di Santa Lucia di Serino, Don Emmanuele Roca interviene dopo i fatti ormai noti di domenica scorsa che hanno coinvolto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “Non siamo ciò che dite, non siamo violenti, non siamo trogloditi, non siamo camorristi- aggiunge il Parrocco- Certo, siamo coloriti, alcuni più di altri, e, certo, c’è da lavorare, ma esporci così pubblicamente, facendo di tutta l’erba un fascio, alle orecchie e alla vista della nostra Italia non fa onore né a chi ha commentato con tali espressioni né alle persone oneste di questo paese, che in verità è ospitale e rispettoso, pur con i dovuti difetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

