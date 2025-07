Pokémon Presents annunciato l’orario dell’evento di luglio 2025

L’estate Pokémon entra finalmente nel vivo: The Pokémon Company ha annunciato che il prossimo Pokémon Presents andrà in onda martedì 22 luglio 2025 alle ore 15:00 italiane, con una trasmissione che inizierà alle 14:00 per consentire ai fan di connettersi con anticipo. La notizia arriva direttamente dai canali giapponesi ufficiali del brand, mentre si attende ancora la conferma dagli account occidentali, ormai ritenuta una semplice formalità. L’evento offrirà una panoramica sui progetti futuri dedicati al celebre franchise, che da quasi trent’anni accompagna generazioni di giocatori e appassionati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

