ADM | Alesse istituisce Gruppo di Studio per monitorare impatto nuove politiche doganali internazionali

Roma, 15 luglio 2025 – Il Direttore di ADM, Cons. Roberto Alesse, istituisce un Gruppo di Studio e Analisi per monitorare e valutare l'impatto derivante dalle modifiche tariffarie sulle esportazioni e importazioni italiane dei comparti produttivi di rilevanza strategica per il Paese. Si tratta di un Gruppo di Studio e Analisi presieduto dal Direttore dell'Agenzia e al quale partecipano l'Ambasciatore Fabrizio Saggio, Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, e Direttori di vertice dell'Ente dal profilo altamente specializzato. Il Gruppo, che opererĂ sotto il coordinamento strategico del Prof. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ADM: Alesse istituisce Gruppo di Studio per monitorare impatto nuove politiche doganali internazionali

