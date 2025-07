Allarme alga tossica in Italia già presente in 11 regioni | Provoca tosse mal di testa vomito

Lungo le coste italiane è tornata a manifestarsi una presenza silenziosa e invisibile, ma tutt'altro che innocua. Si tratta dell'Ostreopsis ovata, un'alga tossica che, complici le alte temperature e il mare calmo, sta proliferando in modo significativo in diversi tratti del litorale. A rivelarlo sono i monitoraggi effettuati dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), che stanno disegnando una mappa aggiornata dei siti colpiti. Le aree più a rischio si trovano in Liguria, ma rilievi importanti sono stati registrati anche in Toscana, Puglia e Sicilia.

