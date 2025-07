De Bruyne primo giorno a Castel Volturno | trapela un indizio sul numero di maglia

Primo giorno a Castel Volturno per Kevin De Bruyne, e già un dettaglio infiamma la fantasia dei tifosi del Napoli. Il fuoriclasse belga si è presentato questa mattina al centro tecnico del club per iniziare la sua nuova avventura in azzurro, tra test medici di rito e i primi esercizi in palestra. Ma a catturare l'attenzione, più del suo sorriso e della sua evidente motivazione, è stato un piccolo particolare sul suo abbigliamento, un indizio che ha subito scatenato un sogno quasi proibito. Arrivato tra i primi al centro tecnico, De Bruyne si è messo subito a disposizione dello staff medico e atletico. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne, primo giorno a Castel Volturno: trapela un indizio sul numero di maglia

