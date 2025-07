Pianosa | Maltempo 200 millimetri di pioggia in poche ore | crolla il muro del giardino botanico

Duecento millimetri di pioggia in poche ore. Sono i dati del maltempo che domenica scorsa ha messo a dura prova tutto l'Arcipelago Toscano si è abbattuto anche sull'isola di Pianosa, causando tra gli altri il crollo del muro di contenimento del giardino botanico adiacente alla Casa dell'Agronomo.

In questa notizia si parla di: pianosa - maltempo - millimetri - pioggia

