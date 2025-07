Giubileo Inaugurato arco della pace il nuovo ponte di Tor Vergata

"Grazie all'azione costante del Ministro Salvini, del Governo e della nostra amministrazione oggi abbiamo inaugurato il nuovo ponte di Tor Vergata. Un'opera attesa da decenni che finalmente restituisce vivibilità e dignità alla porta di accesso della Capitale". Lo dichiara in una nota il Presidente della commissione Giubileo 2025 del Municipio Roma VI delle Torri, Alessio Rotondo. "Un lavoro costante che come Presidente della commissione Giubileo, insieme ai commissari e al consigliere di Roma Capitale Maurizio Politi, abbiamo seguito per ultimare in tempi record l'opera Giubilare. Avevamo promesso un cambio di passo e lo stiamo ottenendo con dedizione e competenza.

In attesa dell’incontro di questa sera, giornata impegnativa. Roma - Inaugurazione Ponte e Viabilità Tor Vergata Roma - Sopralluogo Campo Volontari Portezione Civile in allestimento 4.000 posti letto per il Giubileo dei giovani. Roma - Giunta Regionale Vai su X

Riqualificate la Città dello Sport e la Vela di Tor Vergata È stata riconsegnata alla città di Roma l'area della Città dello Sport a Tor Vergata, in previsione del Giubileo dei Giovani che si svolgerà a fine mese. Il taglio del nastro è avvenuto lunedì 7 luglio, c Vai su Facebook

