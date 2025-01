Dayitalianews.com - Monte San Biagio, un viaggio tra sapori, cultura e spettacolo con “Tradizioni da Gustare”. Appuntamento per il 2 febbraio

Leggi su Dayitalianews.com

Sansi prepara a ospitare “da”, un evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e del patrimoniole del territorio. Organizzato dalla rete di imprese “San: cuore di storia, anima di impresa”, in collaborazione con il Comune, l’è fissato per venerdì 2a partire dalle ore 11:00 nel cuore del centro storico.Programma ricco di eventiLa giornata sarà scandita da un mix di, musica e, trasformando le vie del centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. Tra i punti salienti del programma:Menù speciali nei locali del centro storico, dedicati alleenogastronomiche locali.Concerti e spettacoli dal vivo, tra cui:I Briganti dell’Appia alle 17:00 in Piazza Vernone.