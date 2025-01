Man United per fare grandi perdite

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Rasmus Hojlund e Bruno Fernandes festeggiano per il Manchester(foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)Secondo quanto riferito, il Manchesterha molto probabilità diuna grande perdita su Rasmus Hojlund, che è disponibile al giusto prezzo.AC Milan e Juventus sono presumibilmente interessati al 21enne, ma attualmente non sembra il loro obiettivo principale, secondo ESPN.Il rapporto rileva, tuttavia, che Hojlund costò 75 milioni di euro per firmare da Atalanta e che ciò significa che i Red Devils affrontano una perdita enorme per questa firma costosa e senza successo.“Ero un fan del Manchesterda bambino, ma sapevo che dovevo partire dopo una sola sessione di allenamento!” – Quale uomo Utd Flop ha fatto questa enorme rivelazione?Hojlund sembrava enormemente promettente durante il suo periodo ad Atalanta, ma ha lottato gravemente perun passo avanti a suonare per Man Utd e un’uscita ora ha sicuramente senso per la Danimarca Internazionale.