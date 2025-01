Lanazione.it - Maltempo in Toscana, pioggia tra Lunigiana e Garfagnana: fiumi sotto osservazione

Firenze, 27 gennaio 2025 – Arriva ilin. La fase della perturbazione – ricordiamo l’allerta arancione per rischio idrogeologico – sta attraversando la fascia nord-occidentale della regione. A fare un primo bilancio della situazione è il presidente della regione Eugenio Giani sui suoi canali social. Al momento (ore 23 di lunedì 27 gennaio) piogge di moderata intensità insistono sulla, sulla, e si sono estese anche all’Appennino. Sono 137 i mm dicaduti nelle ultime 12 ore a Mulazzo, in provincia di Massa Carrara. Scuole chiuse inmartedì 28 gennaio: ecco dove le lezioni sono interrotte Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altrisono all’interno dei livelli di riferimento ma rimangonoattenzione e monitoraggio per le prossime ore.