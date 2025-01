Quotidiano.net - Lunate di Abu Dhabi punta su Adnoc Gas Pipelines: offerta a Snam per la sua quota

Il fondodi AbuvuoleGase ha fatto un'per la sua(circa il 6%).Gaspossiede i diritti di gestione di 38 gasdotti per un totale di 982 chilometri negli Emirati Arabi Uniti e nel 2020 il gruppo italiano ha partecipato con la cordata a sei capitanata da Gip, all'acquisto del 49% per 10,1 miliardi dollari. L'investimento per San Donato era stato di circa 250 milioni di dollari. "La cessione è coerente con il piano strategico 2025-2029" commenta l'ad Stefano Venier.