Inter-news.it - LIVE – Sassuolo-Inter Women 0-0, inizia il ritorno dei quarti di Coppa Italia Femminile!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per ildeidi finale di. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le neroverdi allenate da Gian Loris Rossi. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Enzo Ricci’ di(MO).0-018.01 SI PARTE:!17.50 Si riparte dall’1-1 dell’andata all’Arena Civica di Milano.si daranno battaglia per strappare il pass per la semifinale di17.40 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per ildeidi finale di. Di seguito le formazioni ufficiali:(3-5-2): 1 Lonni, 20 Orsi, 5 Caiazzo, 4 Pleidrup; 8 Brustia, 18 Gallazzi, 3 Mella, 12 Missipo, 2 Philtjens; 10 Chmielinski, 27 Monterubbiano.