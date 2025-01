Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 28 gennaio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di282025 Ariete Finanze: beati voi! Mercurio entra in Acquario, inizia così mesi e mesi di incondizionato favore per l'Ariete, a parte due settimane di giugno che sarà in Cancro, ma tutta l'estate sarà splendida. Avrete tutte le occasioni per arrivare a posizioni prestigiose. Anche in amore, però dovete dare di più, corteggiare anche di giorno se volete ottenere passione di notte. Adesso vi manca lo stimolo di Marte, Luna ancora contro, siete svogliati e stressati fisicamente. Pausa. Toro Per vostra fortuna, Mercurio resterà in Acquario solo fino al 14 febbraio, evviva! San Valentino è salvo! Influssi professionali sono adesso più impegnativi, ma lenon discutono tanto il vostro lavoro quanto l'ambiente in cui siete in qualche modo costretti a rimanere.