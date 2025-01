Lanazione.it - Lavori: avviato il cantiere alla rotatoria in via dell'Aeroporto

Pisa, 28 gennaio 2025 – Da ma rtedì 28 gennaio a martedì 18 febbraio compreso sarà chiusa parzialmente al traffico veicolare lain via, all'intersezione con via Pardi. Si tratta di un intervento di restyling, operato da Pisamo,’infrastruttura che comprendente la realizzazione di un’area circolare sormontabile/carrabile e il rifacimentoa pavimentazione con tozzetti, compresa un’aiuola a verde integrata con varie essenze, irrigazione automatizzata e illuminazione a led. L'illuminazione sarà collocata in modo da evidenziare la struttura centrale, ovvero l’immaginea scultura'artista pisano Raffaele Mantegna, donatacittà dMagistratura di San Marco. Per consentire i, sono stati stabiliti alcuni provvedimenti temporanei di viabilità, in modo da garantire la fluiditàa circolazione stradale e la sicurezza degli operatori chiamati all’esecuzione’intervento.