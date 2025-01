Iodonna.it - La royal monegasca ha abbandonato i classici abiti principesco-romantici per un completo in velluto capace di ridefinire l’idea stessa di eleganza

Leggi su Iodonna.it

C’è chi si limita a seguire la moda e chi, come Beatrice Borromeo, la reinterpreta con una consapevolezza sartoriale che fonde tradizione e contemporaneità. Durante la sfilata Dior Haute Couture Primavera/Estate 2025, tenutasi a Parigi il 27 gennaio, lahaper uninnerodidi. Il risultato? Un look rigoroso eppure morbido, che ha catturato l’attenzione nel front row senza mai gridare. Beatrice Borromeo 36 anni tra make up nude e una chioma bionda guarda le foto Beatrice Borromeo da Dior: giacca balloon e perleIl punto focale del suo outfit era la giacca balloon, una rivisitazione audace della leggendaria Bar Jacket, che Christian Dior lanciò nel 1947 come manifesto di un nuovo modo di vestire.