Ilfattoquotidiano.it - La Giornata della memoria è sotto l’attacco di chi ne rovescia il significato. Spiego perché

Lunedì abbiamo commemorato la. Il 27 gennaio di 80 anni fa, nel 1945, la sessantesima armata dell’esercito sovietico varcò i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e l’orrore dell’olocausto divenne un fatto conosciuto a livello mondiale. Ricordiamo questa data per segnare, nella storia dell’umanità, una rottura radicale, una discontinuità: l’olocausto non solo non deve essere dimenticato ma deve essere ricordato affinché l’orrore che richiama non sia più ripetibile, affinché quell’orrore diventi tabù. Il tentativo di far scomparire il popolo ebraico dalla facciaterra deve essere rammemorato e quella sofferenza indicibile deve dare luogo ad un insegnamento fondativo per l’umanità.Il delirio nazista che ha coniugato il massimorazionalità tecnologica con il disegno inumano di sterminare ebrei, zingari, omosessuali, comunisti e così via, deve diventare tabù.