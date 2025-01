Incendi Los Angeles, i vigili del fuoco non hanno usato borse da donna

Leggi su Open.online

Circola un video dove viene ripresa la scena, trasmessa in televisione, dei pompieri americani che riempiono d’acqua una borsa per spegnere glia Los. Secondo gli utenti, quelle utilizzate sarebbero comunitte da. La realtà è ben diversa.Per chi ha frettaNon sonoda, main tela in dotazione deidelamericani.Vengono usate per spegnere piccoli, come quello ripreso nel video.AnalisiIl video viene accompagnato dalla seguente descrizione:Los, 2025 Spendono trilioni di miliardi per armarsi e armare l’Ucraina fino ai denti e seminare guerre in ogni angolo del pianeta, e poi glia casa loro li spengono con leda. Geniale !!!All’interno della clip leggiamo: Trilioni di miliardi per armi e guerre e poi spengono glicon leSi tratta di equipaggiamento standardMargaret Stewart , portavoce del LosFire Department (LAFD) ha spiegato ai colleghi di USA Today che il video mostra deidelmentre usano piccoledi tela, utilizzati per trasportare rapidamente l’acqua nel caso di piccoli, proprio come quello relativo al video:Si tratta, dunque, di equipaggiamento standard utilizzato daidelamericani per determinate situazioni, risultando veloci ed efficaci.